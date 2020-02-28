Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması: Kanlı eller kırılana kadar devam edilecektir |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı." dedi ve "Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Rusya tarafından yapılan açıklamaları da net bir şekilde yalanlayan "Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerine yer verdi. Bakan Akar, "Operasyonlarımıza Mehmetçiğe ve bölgedeki mazlumlara uzanan kanlı eller kırılına kadar devam edilecektir." ifadelerini kullandı.