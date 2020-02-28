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28.02.2020

Son dakika haberi İdlib saldırısı sonrası NATO olağanüstü toplanma kararı aldı |Video

Son dakika haberine göre; NATO İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak. NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. 4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Öte yandan dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

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