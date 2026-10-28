İstanbul'da öğretmen kılığına giren firari hükümlü çatı katında yakalandı! 17 yıl hapis cezası vardı

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde işlediği çok sayıda hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selda Ş. (30), Ataşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Çevresine kendisini öğretmen olarak tanıtan ve 11 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü, polis ekiplerinin evine düzenlediği operasyonda dubleks dairenin çatısında saklanırken bulundu. Gözaltına alınan Selda Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.