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28.02.2020

Son dakika haberi... NATO'nun 4. ve 5. maddeleri neler? NATO neden 4. madde başlığı altında toplanıyor? |Video

Son dakika haberi... NATO İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak. NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. NATO'nun 4. ve 5. maddesi neler? Bu maddelerin anlamları ne? NATO neden 5. değil de 4. madde başlığı altında toplanıyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.

Son dakika haberi... NATO İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Türkiye'nin talebi üzerine olağanüstü toplanacak. NATO, 33 şehit verdiğimiz İdlib'deki kalleş saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacak. NATO'nun 4. ve 5. maddesi neler? Bu maddelerin anlamları ne? NATO neden 5. değil de 4. madde başlığı altında toplanıyor? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konu ile ilgili detayları canlı yayında aktardı.

İKİ MADDE ARASINDAKİ FARK NE?

Akgün, "5. madde bir üye ülkenin topraklarının saldırıya uğraması halinde diğer tüm üye ülkelerin ittifakın tümü saldırıya uğramışcasına yanıt vermesini öngörüyor. Bun karşılık 4. madde ise sadece danışmalarda bulunmasını öngörüyor. Yani yine bir saldırı söz konusu ancak bu sefer sadece danışmalar var. Eğer 5. maddeden toplansaydı NATO çok süratli bir şekilde askeri seçenek dahil söz konusu olabilirdi." ifadelerini kullandı.

4'üncü maddeye göre; her NATO müttefiki toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit edildiğinde ne zaman isterse NATO'yu toplantıya çağırarak istişarelerde bulunabilir. Öte yandan dün gece NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınadı ve saldırılara son vermeleri çağrısında bulundu.

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