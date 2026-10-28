Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştirecek tarihi çağrı: Türkiye ile anlaşan Mısır 15 bin kilometrekare kazanacak

Milli Savunma Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin deniz yetki alanları mutabakatını onaylamasını büyük bir memnuniyetle karşılarken, Mısır ile de benzer bir anlaşma imzalamaya hazır olunduğunu duyurdu. Ankara'nın Kahire yönetimine yaptığı "kazan-kazan" temelli tarihi çağrıda, Türkiye ile mutabakat yapılması durumunda Mısır’ın Yunanistan ile yaptığı anlaşmaya kıyasla 15 bin kilometrekareden daha fazla deniz yetki alanına kavuşacağı vurgulandı. Doğu Akdeniz ve Mavi Vatan hattındaki bu kritik hamleyi ve bölgede yükselen tansiyonu A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında tüm detaylarıyla değerlendirdi.