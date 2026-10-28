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Türk Kızılay afetlere karşı hazır! Ankara'daki dev lojistik merkezinde hummalı çalışma
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türk Kızılay afetlere karşı hazır! Ankara'daki dev lojistik merkezinde hummalı çalışma

Türk Kızılay, dünya genelindeki insani yardım ve afet müdahale kapasitesini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olası afet ve kriz durumlarına karşı hazırlıkların yürütüldüğü Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki lojistik merkezinde, yardım faaliyetlerine yönelik çalışmalar devam ediyor. A Haber ekibi, Kızılay'ın lojistik tesislerini yerinde görüntüleyerek afetlere hazırlık sürecini ve merkezin çalışmalarını aktardı.

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