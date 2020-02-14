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14.02.2020

İşte İlker Başbuğ’u yalanlayan kronoloji! |Video

Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamasının ardından tartışmalar devam ediyor. Tartışmaya sebep olan yasa nasıl çıkartıldı? Dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın çağrısıyla başlayan süreç nasıl sürdü? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, Başbuğ’u yalanlayan siyasi süreci A Haber canlı yayınında anlattı. İşte İlker Başbuğ'u yalanlayan siyasi süreç...

İlker Başbuğ'un "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına sebep olan gelişmeler 2009 yılının Haziran ayına dayanıyor. 23 Haziran 2009'da dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "Değiştirme ihtiyacındaysan getirirsin, değiştiririz" çağrısının ardından süreç nasıl devam etti? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, Başbuğ'u yalanlayan siyasi süreci A Haber canlı yayınında anlattı. İşte Başbuğ'u yalanlayan siyasi süreç…

Kenan Kıran, "İlker Başbuğ bu yasayı kim çıkardıysa FETÖ'nün siyasi ayağıdır diyor ve AK Parti'yi üstü kapalı ima ediyor. Ama bu yasa 25 Haziran'da iki önerge geçti ve 16 Haziran 2009'da da bir önerge geçti. CHP'nin bu önergeye ilişkin önergeleri de var. Bu yasa 4 partinin iş birliğiyle çıktı ve yasanın çıkmasını ilk isteyen dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. Baykal 12 Eylül darbesinin ardından anayasaya geçici 15.madde kuruldu ve Milli Güvenlik Konseyi üyelerinin ve o konsey bünyesinde kurulan hükümetlerin yargılanmaması yaptığı işlerden dolayı yargılanmamasını istiyordu ve kaldırılalım dedi." ifadelerini kullandı.

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