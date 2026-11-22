Ali Saydam, Benim Annem, Benim Babam'da anne ve babasını anlattı

“Benim Annem, Benim Babam” programının beşinci bölümünde yazar ve iletişim danışmanı Ali Saydam, anne ve babasıyla yaşadığı anıları ve hayatındaki etkilerini anlattı. Annesinin karakterinin gelişimindeki rolünden babasının üzerindeki derin etkilerine, aile içindeki farklı kişiliklerden çocukluk hatıralarına kadar pek çok konuyu samimiyetle paylaşan Saydam, “Evdeki mutluluğun mimarı annemdi” sözleriyle dikkat çekti. Babasından kalan en önemli mirasın imza olduğunu söyleyen Saydam, anne ve babasının hayatındaki yerini duygu dolu ifadelerle aktardı.