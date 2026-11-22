Video oyunlarında gizli kumar tuzağı mı? Eğlencenin görünmeyen yüzü

Video oyunları artık yalnızca bir eğlence aracı mı, yoksa oyuncuları gerçek para harcamaya yönlendiren gizli bir ekonomi mi? Sanal eşyalar, oyun içi satın almalar ve kumarı andıran sistemler, dijital oyun dünyasının görünmeyen yüzünü gündeme taşıyor. Oyunların hangi noktada eğlence sınırını aşarak bağımlılığa dönüştüğünü değerlendiren İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, video oyunlarındaki risklere ilişkin önemli başlıkları ele aldı.