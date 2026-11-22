İnsanlığın kanayan yarası Filistin: "Vicdanı olan bunları görür"

Gazze'de yaşanan insanlık dramı, vicdan sahibi herkesi derinden etkiliyor. Filistin'de yaşananlara ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, Gazze halkının yalnız olmadığını vurguladı. “İnsan olmaktan insan utanıyor”, “Vicdanı olan bunları görür” ve “Gazze'liler yalnız değil, bunu bilsinler” sözleriyle tepkilerini dile getiren vatandaşlar, yaşanan acılar karşısında duydukları üzüntüyü ve vicdani sorumluluklarını ifade etti. Peki vatandaşlar Gazze'de yaşananlar hakkında ne düşünüyor, neler hissediyor? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Ege Ural, vatandaşların görüşlerini Söz Millette programında ekranlara taşıdı.