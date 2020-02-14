İlker Başbuğ'un ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni darbe planı mı?

Birkaç hafta önce eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili skandal açıklamalara bulundu ve parlamentoyu hedef aldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta FETÖ’nün sözcüsü gibi çıkıp “FETÖ’nün siyasisi ayağı” ile ilgili partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve AK Parti’yi hedef aldı. Tüm bu yaşananlar ortadayken A Haber çok önemli bir yayına daha imza attı. “15 Temmuz 2016’daki darbe gerçekleşse başbakan kim olacaktı? AK Parti'yi kapatmak isteyenler yine devrede mi? Vesayet odakları 1960 tipi darbe mi planlıyor? E-muhtırayı verenler ve CHP işbirliği mi yaptı?” sorularını sordu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, canlı yayında kritik analizlerde bulundular ve sorulan soruları yanıtladılar.

Birkaç hafta önce eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ, FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili skandal açıklamalara bulundu ve parlamentoyu hedef aldı. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adeta FETÖ'nün sözcüsü gibi çıkıp "FETÖ'nün siyasisi ayağı" ile ilgili partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve AK Parti'yi hedef aldı. Tüm bu yaşananlar ortadayken A Haber çok önemli bir yayına daha imza attı. "15 Temmuz 2016'daki darbe gerçekleşse başbakan kim olacaktı? AK Parti'yi kapatmak isteyenler yine devrede mi? Vesayet odakları 1960 tipi darbe mi planlıyor? E-muhtırayı verenler ve CHP işbirliği mi yaptı?" sorularını sordu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, canlı yayında kritik analizlerde bulundular ve sorulan soruları yanıtladılar.



YENİ DARBE PLANI MI?



"CHP yine asker kanadından bir sufle mi aldı?" sorusuna Okan Müderrisoğlu, "Bu daha büyük planlamanın parçası olabilir. Yani "CHP'nin geleneksel ordu artı, CHP eşittir iktidar" benzeri formülün dışında bir kullanımı veya rolü söz konusu olabilir." dedi.



Açıklamalarında FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişimi sürecinde yaşananlara da değinen Okan Müderrisoğlu, "Bugün artık biliyoruz ki, Türkiye'de siyaseti milletle yapmayan her merkez siyaset dışı arayışa girdiğinde içeriden ve dışarıdan müttefikler veya akıl hocaları bulabiliyor. İkinci husus ise bir söylenti düzeyinde ama nedense herkes de buna pirim vermeye başladı; 'Emekli generallerin farklı tarihlerde küçük gruplar halinde Ankara'ya gelip toplantılar yaptıkları; dolayısıyla acaba bir faaliyet içinde mi?' olduğuna dair soru işaretine cevap bulunmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu.



"FETÖ KONUSUNU GÖNDEME GETİRİP ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"



Müderrisoğlu'ndan sonra söz alan Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş ise Başkan Erdoğan'ın bu haftaki AK Parti Grup Toplantısı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenip "Madem bu işler soru sorarak oluyor, öyleyse ben de burada birkaç soru sorayım: FETÖ'nün siyasi ayağı, FETÖ'nün darbe gecesi öldürmeye çalıştığı siyasetçi midir, FETÖ'nün yol verdiği siyasetçi midir?" sorusu üzerine önemli açıklamalarda bulundu.



Kızıltaş, "FETÖ konusunu son dönemde özellikle gündeme getirip ortalığı karıştırmaya niyetleneler Erdoğan'ın bu sorusunu gündeme getirmiyor." dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi kaçışına değinen ve Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine sığındığını hatırlatan Kızıltaş, "15 Temmuz başarılı olsaydı kim başbakan olurdu?" sorusunu yanıtladı.