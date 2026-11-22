Brexit'ten 10 yıl sonra İngiltere ile AB yeniden yakınlaşıyor! Londra'dan geri adım mı?

Brexit referandumunun üzerinden 10 yıl geçerken İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler yeniden gündemde. ABD Başkanı Donald Trump'ın politikaları, Rusya'nın saldırgan tutumu ve Çin'in artan ekonomik gücü, Londra ile Brüksel'i yeniden yakınlaştırdı. İngiltere'nin Avrupa ile daha derin bir ilişki kurma isteği, “Brexit'ten geri dönüş mü geliyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı.