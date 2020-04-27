Son dakika haberi... İşte dünyanın en değerli sıvısı plazma ve koronavirüse karşı adım adım immün plazma tedavisi |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemizde uygulanan immün plazma tedavisi hastalara deva olmaya devam ediyor. Peki immün plazma tedavi nedir? Nasıl yapılır? Koronavirüs tedavisinde kullanılan tek yöntem immün plazma nasıl uygulanıyor? İyileşen hastanın belli bir süre sonucunda testleri negatif çıkarsa ondan alınan kandan alınan bir çeşit serum olan plazma günümüzde dünyanın en değerli sıvısı değerinde. Mücadelenin en ön safında kullanılan silahlardan biri de bu. İşte o mücadele alanına A Haber ekibi girdi. İşte A Haber istihbarat şefi Emine Kavasoğlu'nun özel haberiyle adım adım immün plazma tedavisi.