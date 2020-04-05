Türkiye'de ilk kez yapılan İmmün tedavisi A Haber canlı yayınından aktarıldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de başlanılan 'immün tedavi' yöntemi Malatya'da gerçekleştirildi. A Haber ekranlarından canlı yayınla aktarılan tarihi operasyonda, iyileşen bir vakadan alınan plazma, yoğun bakımdaki hastaya nakledildi.

Türk televizyonlarında ilk kez koronavirüse karşı 'immün plazma' tedavisi A Haber canlı yayınında ekranlara geldi. Malatya'da iyileşen bir koronavirüs hastasından plazma alındı. Alınan plazma ise hastanede ağır durumda olan vakaya nakledilecek.

Prof. Dr. Mehmet Ali Erkut, "Bu tedavi yöntemi dünyada Çin'den sonra ilk defa Türkiye'de başlandı. Sağlıklı bir vericimizden 830 cc plazma aldık. Bu plazmayı yoğun bakımda olan 56 yaşındaki ARDS'li ventilatöre bağlı hastamıza vereceğiz. Bunun ilk 400 cc'sini şimdi vereceğiz. Daha sonra 200 cc olmak üzere haftada bir vereceğiz." şeklinde konuştu.