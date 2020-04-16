İmmün plazma tedavisi bağışında kriterler neler? Kimler bağış yapabilir? Plazma veren hastalara zararı var mı? |Video

Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri olan immün plazma tedavisi nasıl uygulanıyor? İmmün plazma tedavisi etkili mi? Plazma bağışında kriterler neler? Plazma veren hastalara bir zarar olabilir mi? Kaç gün beklenmesi gerekir? Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı Dr. Başak Adaklı Aksoy, merak edilenleri yanıtladı. Plazma bağışı yapan kişiye herhangi bir zararının olmadığını belirten Aksoy, "Yatarak tedavi olan hastalar için tedavi bittikten sonra 14 gün bitmiş olmalı. En az 24 saat arayla alınmış iki test sonucuna bakılır. Vücudunda virüsün olmaması gerekiyor. Evde tedavi olanlarda ise 28 gün geçmiş olması ve sonucunda testinin negatif çıkması gerekiyor" ifadelerini kullandı.