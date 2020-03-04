Avrupa yolunda adım adım dram! |Video

Avrupa'ya göçmen akını hızla devam ederken Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 kişiye ulaştı. Yunanistan'ın çok sert ve zalimce müdahalesi ile karşı karşıya kalan göçmenlerin yaşadığı zorluklarda devam ediyor. Edirne'de Meriç Nehri'ni aşmaya çalışan mültecilerin dramı kameralara yansıdı. İşte Avrupa yolunda adım adım dram...

Avrupa'ya göçmen akını hızla devam ederken Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844 kişiye ulaştı. Yunanistan'ın çok sert ve zalimce müdahalesi ile karşı karşıya kalan göçmenlerin yaşadığı zorluklarda devam ediyor. Edirne'de Meriç Nehri'ni aşmaya çalışan mültecilerin dramı kameralara yansıdı.



Görüntülerde genç bir adam ailenin küçük çocuğunu sırtında Meriç'ten geçirdiği anlar kameralara yansıyor. Babası ile annesi ile birlikte nehri geçmeye çalışan bebeğin gözyaşı döktüğü anlar yürekleri sızlattı. İşte o anlar...