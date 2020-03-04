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04.03.2020

Göçmenlere zulmeden Yunanistan'a sert tepki: Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur |Video

Türkiye Yunanistan sınırındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin almış olduğu kapıları açma kararı Avrupa Birliği'nde nasıl yankı buldu? Yunanistan hangi adımları atacak? A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan stratejist yazar Ahmet Zengin, Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Zengin, "Yunanistan göçmenlere yaptığı bu insanlık dışı katliamları ve insanlık dışı uygulamaları yıllardan beri yapmaktadır" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi... Türkiye Yunanistan sınırındaki hareketlilik devam ediyor. Türkiye'nin almış olduğu kapıları açma kararı Avrupa Birliği'nde nasıl yankı buldu? Yunanistan hangi adımları atacak? Avrupa Birliği'nden Yunanistan'a acil yardım kararı çıktı ve 150 milyon Euro para desteği verilecek. A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan stratejist yazar Ahmet Zengin, Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Zengin, "Yunanistan göçmenlere yaptığı bu insanlık dışı katliamları ve insanlık dışı uygulamaları yıllardan beri yapmaktadır" ifadelerini kullandı

İKİYÜZLÜ VE RİYAKAR AB

Zengin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği yıllardır bizi kapılarında bekleten söz verdiği yardımları yağmayan bir Hristiyan kulübüne dönüşmüş. AB ne kadar ikiyüzlü ve riyakar olduğunu kendi parlementerleri de açıklıyorlar. Yunanistan malumunuz bize yıllardır yapmadığı yardımı Yunanistan'a yapar çünkü Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur. Yunanistan zaten şuanda hükümdarlık ve egemenlik haklarını adaları silahlandırarak uluslararası anlaşmaları da kaybetmiş durumdadır. Yunanistan göçmenlere yaptığı bu insanlık dışı katliamları ve insanlık dışı uygulamaları yıllardan beri yapmaktadır. Hem deniz yoluyla botları batırmak suretiyle karadan yapılan gazlı müdahaleyle 3 tane şuanda maalesef göçmenlerden şehitler var. Dolayısıyla Yunanistan'ın tutumu belli. Ancak Yunanistan'ı yıllardır sırtında taşıyorlar, Yunanistan iki defa iflas etmiştir. Bugün AB çırpınmaktadır. AB'nin haçlı zihniyetini yıllardan beri söylüyorum. AB eğer gelen mülteciler Müslüman değil Hristiyan olsaydı hepsine kucak açmıştı" ifadelerini kullandı.

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