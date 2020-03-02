Son dakika: Yunan askerleri ateş açtı: 1 mülteci hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Avrupa'ya gitmek için yola çıkan binlerce mülteci, Yunanistan sınır kapısına dayandı. Daha önce ses bombası ve biber gazıyla mültecileri püskürtmek isteyen Yunan polisi, şiddetin dozunu iyice artırdı. Yunan polisi, bir mülteciyi sırtından vurarak öldürdü.

Avrupa'ya gitmek için sınır kapılarına dayanan göçmenlere Yunan polisi sert müdahalelerde bulunuyor. Daha önce ses bombası ve biber gazı kullanan Yunan polisi şiddetin dozunu artırdı. Sınırı geçmek isteyen bir mülteci, Yunan polisi tarafından sırtından vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

"HİÇBİR MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis geçtiğimiz günlerde, İdlip'te yaşanan olaylardan sonra Yunanistan'ın olası yeni bir mülteci akınına karşı Türkiye ile olan sınırlarındaki güvenliği artırdığını belirtmişti.

Miçotakis açıklamasında, "Suriye'de yaşanan trajik olaylardan Yunanistan'ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve başkalarının kararlarının sonuçlarına maruz kalmayacaktır. Türk-Yunan kara ve deniz sınırlarında büyük gruplar halinde önemli sayıda göçmen ve mülteci toplandı ve ülkeye yasa dışı olarak girmeye çalıştılar. Açık olmak istiyorum, Yunanistan'a hiçbir yasa dışı girişe müsamaha gösterilmeyecek. Sınırlarımızın güvenliğini artırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.