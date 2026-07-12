CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:

Haluk Levent gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar