Algı operasyonlarından darbe girişimine! İşgal medyasına karşı direniş

A Haber, Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasını ve algı operasyonlarını hazırladığı "İşgal Medyasına Karşı Direniş" belgeseliyle mercek altına alıyor. Belgesel, 15 Temmuz hain darbe girişimine uzanan süreçte örgütün medya üzerinden yürüttüğü propaganda faaliyetlerini ve bu süreçte kamuoyunda tartışma konusu olan siyasi söylem ve gelişmeleri arşiv görüntüleri, belgeler ve tanıklıklar eşliğinde ekrana taşıyor.