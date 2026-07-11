TCG İstanbul'un tek kadın subayı: Almina! Türkiye'nin huzuru için daima görevinin başında

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ilk fırkateyni TCG İstanbul, Mavi Vatan’ın en uç sınırlarında bayrağımızı gururla dalgalandırmaya devam ediyor. Dev gemide yüzlerce personel omuz omuza görev yaparken, içlerinden bir isim azmi ve kararlılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. TCG İstanbul’un tek kadın subayı olan Teğmen Almina Bahçekapılı, geminin en kritik birimlerinden birini yönetirken, hem disiplini hem de başarı dolu hikayesiyle geleceğin kadın subaylarına ilham kaynağı oluyor.