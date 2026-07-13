Meclis'in kahraman polisi o geceyi A Haber'e anlattı: "Helalleşip ölümü bekledik"

Türkiye'nin istikbaline kasteden hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçse de o gece sergilenen kahramanlıklar, hafızalardaki tazeliğini koruyor. Milli iradenin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni savunmak için sabahın ilk ışıklarına kadar mermilere göğüs geren ve Meclis merdivenlerinde çekilen fotoğrafıyla sembolleşen koruma polisi Tayfun Karakuş, o karanlık gecede yaşanan dehşeti ve sarsılmaz direnişi A Haber ekranlarında anlattı.