02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Yunanistan ölüme terk etti! Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
YUNANİSTAN ÖLÜME TERK ETTİ! TÜRKİYE KURTARDI

'nin ilçesi sahilinden lastik botla 'ın 'na gitmek için yola çıkan Afgan göçmenleri bu ülkenin sahil güvenlik ekipleri, denizde ölüme terk etti. Göçmenler, ekipleri tarafından kurtarıldı.

'nin kapıları açmasının ardından 'nin ilçesi sahillerinden de göçmenler, lastik botlarla 'ın 'na geçmeye başladı. Ancak, Midilli Adası'nda yaşayan Yunanlılar, göçmenleri istemediklerini belirterek, Türk karasularına geri dönmesi çağrısı yaptı. Yunanistan Sahil Güvenliği, bir grup göçmene müdahale ederek, botun benzinine el koyup, denizde ölüme terk etti. Bottaki göçmenler, ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, Türk Sahil Güvenlik botundaki ekip tarafından görüntülendi.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde bir Afgan , "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde botumuzun benzinini aldılar ve küfür ettiler. 'Bizi kurtarın' dedik, ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN