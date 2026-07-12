Uluslararası Horon ve Müzik Festivali'nde Karadeniz coşkusu

Trabzon, bu yıl da "Uluslararası Horon ve Müzik Festivali"ne ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri ile sanatçılar, gösterileri ve müzik performanslarıyla etkinliğe renk katıyor. Karadeniz kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan festival, yoğun katılımla devam ediyor. Festival alanındaki coşkuyu ve etkinliklerden öne çıkan anları A Haber Muhabiri Selman Kutlu ile Kameraman Özgür Özdemir, Trabzon'dan canlı yayınla ekranlara taşıdı.