Şehre Yakın Boğazlıyan'ın Çakmak Köyü'nde

A Haber'in "Şehre Yakın" ekibi bu hafta Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü'nde. İç Anadolu'nun bereketli topraklarında tarım ve hayvancılığın iç içe sürdüğü köyde, pancar üretiminden hasat hazırlıklarına, arpa ve buğday ekiminden büyükbaş hayvancılığa kadar üretimin her aşaması ekranlara taşınıyor. Kahvede demlenen çay eşliğinde köy yaşamının sıcak atmosferi, ekmeğin tarladan sofraya uzanan yolculuğu ve Çakmak Köyü'nün emek dolu üretim hikâyesi izleyicilerle buluşuyor. A Haber Muhabiri Yağmur Aksu ile Kameraman İbrahim Türkmen, köy yaşamını ve üretimin detaylarını ekranlara taşıdı.