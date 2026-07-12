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Ankara’da karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kamerada

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde işçilerin beslediği karganın masadaki parayı alıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

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