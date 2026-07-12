Konya'nın yöresel lezzetleri

"Şehre Yakın" ekibi bu hafta Konya'nın Çumra ilçesindeki Üçhöyük Mahallesi'nde. Tarımsal üretimi, yöresel lezzetleri ve köklü Türkmen kültürüyle öne çıkan Üçhöyük'te; dev kazanlarda pişen aşureden sac böreğine, höşmerim tatlısından tarım ve hayvancılıkla iç içe bereket dolu yaşam kültürüne kadar bölgenin zenginlikleri mercek altına alındı. A Haber Muhabiri Ahmet Çelik ile Kameraman Tunahan Konuk, Üçhöyük'ün kültürünü, geleneklerini ve üretimle iç içe yaşamını, bölge sakinlerinin anlatımları eşliğinde ekranlara taşıdı.