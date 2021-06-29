29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi
Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen hakkındaki iddianame kabul edildi. "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 24 Ağustos'ta görecek.