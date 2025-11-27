Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

PİYASADA İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Powell, geçen ay alınan kararın ardından Aralık toplantısı için "ek bir indirim kesin değil" mesajını vermişti. Bu açıklama bir süreliğine faiz indirimi ihtimalini zayıflatsa da, son günlerde Fed üyelerinden gelen güvercin değerlendirmeler beklentileri yeniden canlandırdı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın "yakın vadede indirim alanı var" sözleri ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin Aralık toplantısında indirimi desteklediğini açıklaması, piyasa fiyatlamalarını yeniden aşağı yönlü faiz senaryosuna çevirdi.