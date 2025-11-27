Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?
FED'in bir sonraki faiz adımı için küresel piyasalar yeniden kritik bir bekleyişe girdi. 2025-2026 takviminin netleşmesiyle birlikte gözler yaklaşan toplantıya çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, kararın yönüne dair belirsizliğin sürmesi nedeniyle 'Faiz indirimi gelir mi?' sorusuna yanıt ararken, piyasalar FED'in açıklayacağı yeni tutumu takip etmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:32