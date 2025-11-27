Viral Galeri Viral Liste Aralıkta Fed faiz indirir mi? ABD Merkez Bankası faiz kararı hangi tarihte açıklanacak?

FED'in bir sonraki faiz adımı için küresel piyasalar yeniden kritik bir bekleyişe girdi. 2025-2026 takviminin netleşmesiyle birlikte gözler yaklaşan toplantıya çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, kararın yönüne dair belirsizliğin sürmesi nedeniyle 'Faiz indirimi gelir mi?' sorusuna yanıt ararken, piyasalar FED'in açıklayacağı yeni tutumu takip etmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 06:32
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık ayına ilişkin faiz kararı yaklaşırken, küresel piyasalarda beklentiler yeniden şekilleniyor. Ekonomik görünümden para politikasının yönüne kadar birçok başlık yakından izlenirken, yatırımcılar Fed'in yılın son toplantısında nasıl bir adım atacağına odaklanmış durumda.

FAİZ KARARI 10 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Fed'in 2025 yılındaki son faiz toplantısı 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karar, 10 Aralık 2025 akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de duyurulacak.

Piyasalar, açıklama öncesi yön bulmakta zorlanırken, karar metninde yer alacak ifadeler kadar Başkan Jerome Powell'ın yapacağı değerlendirmeler de kritik önem taşıyor.

TUTANAKLAR AYRIŞMAYI GÖSTERDİ

Bankanın son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, faiz indirimleri konusunda üyeler arasında net bir görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Para politikasında temkinli yaklaşımı savunan üyeler, enflasyon risklerine dikkat çekerken, daha güvercin kanat ekonomik yavaşlamanın altını çizerek indirim alanının genişlediğini savunuyor.

PİYASADA İNDİRİM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Powell, geçen ay alınan kararın ardından Aralık toplantısı için "ek bir indirim kesin değil" mesajını vermişti. Bu açıklama bir süreliğine faiz indirimi ihtimalini zayıflatsa da, son günlerde Fed üyelerinden gelen güvercin değerlendirmeler beklentileri yeniden canlandırdı.

New York Fed Başkanı John Williams'ın "yakın vadede indirim alanı var" sözleri ve San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin Aralık toplantısında indirimi desteklediğini açıklaması, piyasa fiyatlamalarını yeniden aşağı yönlü faiz senaryosuna çevirdi.

ALTIN YÜKSELDİ, DOLARDAKİ BASKI SÜRDÜ

Faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaratsa da, dolar endeksindeki artış yükselişi sınırladı. Altının onsu dün sabah saatlerinde yüzde 0,2 artışla 4.142 dolara çıktı; gün içinde ise 4.109-4.155 dolar bandında dalgalandı.

