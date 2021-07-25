El Bab'daki alçak saldırı sonrası A Haber canlı yayınında flaş sözler: Tarihleri yaklaştı yine bir oyun peşindeler

PKK/YPG’li teröristlerden El Bab’da askeri konvoya alçak saldırı... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hain saldırıda 2 askerimizin şehit, 2 askerimizi de yaralandığı bildirildi. Emekli Albay İbrahim Keleş yaşanan bu alçak saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu. Keleş, "Yine bir oyun peşindeler! Tarihleri yaklaştı. Herhalde 15 Ağustos'a hazırlık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Emekli Albay İbrahim Keleş yaşanan bu alçak saldırıyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı tespitlerde bulundu.

"TARİHLERİ YAKLAŞTI! YİNE BİR OYUN PEŞİNDELER"

Keleş, "Terör örgütü buna benzer saldırılarını arttırdığı zaman, Barış Pınarı harekatımızda da PKK bu tip yıldırma tacizleri yapmaya çalışmıştı, silahlı kuvvetlerimizde gereğini yapmıştı. Yine bir oyun peşindeler! Tarihleri yaklaştı. Herhalde 15 Ağustos'a hazırlık yapıyorlar. Bu tarih PKK'nın ilk piyasaya çıktığı Siirt Eruh'taki ilk saldırısını yaptığı tarihtir. Benzeri saldırılar-tacizler yine olabilecektir. Devletimiz tedbirlerini alacaktır. Şu anda başlayıp da yarım bıraktığımız bir operasyonumuz var. Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristlerin o bölgelerden atılması lazım. ABD sözünü tutmamıştır." ifadelerini kullandı.