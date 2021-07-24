Son dakika: El Bab'dan acı haber! Şehit ve yaralılar var

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracına teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üs bölgemize intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ

Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

1️⃣Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 24, 2021

MEHMETÇİK TERÖR HEDEFLERİNİ VURUYOR

Sabah gazetesi muhabiri Uğur Yıldırım'ın aktardığı bilgiye göre; El Bab kentinin batısındaki Hazvan'dan Menbiç'in kuzeyinde bulunan Cat köyüne kadar çeşitli mevkilerde TSK destekli Suriye Milli Ordusu ile terör örgütü PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanıyor. TSK aynı hat üzerinde terör örgütüne ait mevzileri hedef alıyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımladı:

"Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum."

Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerce yapılan hâin saldırıda şehadete yükselen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum; yaralanan kahramanlarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) July 24, 2021



TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIYANA MÜCADELEMİZ SÜRECEK

İlteşim Başkanı Fahrettin Altun, El Bab'da yaşanan alçak saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin. Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın!" ifadelerini kullandı.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.



Yaralı askerlerimize Rabbim tez zamanda şifalar versin.



Terörün kökünü kazıyana, sınırlarımızı güvenli kılana kadar mücadelemizin süreceğinden kimsenin şüphesi olmasın! https://t.co/B8mOXdihRN — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 24, 2021

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, El Bab'daki alçak saldırı sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığını mesajında; Fırat Kalkanı bölgesinde bir askeri aracımıza teröristlerce yapılan saldırıda iki askerimiz şehit oldu. İki askerimiz yaralı. Milletimizin iki kahramanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.