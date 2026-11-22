300 yıllık lezzet Silifke yoğurdu! İncirle mayalanıyor, odun ateşinde pişiriliyor

Toroslar'ın bereketli topraklarından sofralara uzanan Silifke yoğurdu, 300 yılı aşkın geçmişiyle bölgenin önemli yöresel değerleri arasında yer alıyor. Yüzde 50 keçi sütü ve koyun sütü kullanılarak eski usulle hazırlanan bu özel lezzet, kara kazanda odun ateşinde pişiriliyor ve incir sütüyle mayalanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Miras ve kameraman Okan Can Sapkayalı, Silifke yoğurdunun üretim sırlarını üretici Zekeriya Şenel'den dinledi.