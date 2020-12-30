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Son dakika: CHP ve İYİ Parti neden "Demirtaş bırakılsın" diyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu 'tıpış tıpış' Avrupa'nın arkasına takılmış

A Haber
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Giriş: 30.12.2020 11:56
Güncelleme:30.12.2020 13:00
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.  CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika: CHP ve İYİ Parti neden Demirtaş bırakılsın diyor? A Haberde çarpıcı açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu tıpış tıpış Avrupanın arkasına takılmış SON DAKİKA: CHP VE İYİ PARTİ NEDEN "DEMİRTAŞ BIRAKILSIN" DİYOR? A HABER'DE ÇARPICI AÇIKLAMALAR: KEMAL KILIÇDAROĞLU 'TIPIŞ TIPIŞ' AVRUPA'NIN ARKASINA TAKILMIŞ

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