CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.