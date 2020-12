Başkan Erdoğan'dan muhalefete çok sert Selahattin Demirtaş eleştirisi

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına muhalefetin tavrını çok sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan yılın son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

AİHM'in Selahattin Demirtaş kararına muhalefetin tavrını çok sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞÖYLE KONUŞTU;

"22 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPTIK"

Toprak nedir? Çiftçi ne iş yapar? Üretim nasıl yapılır bilmeyenler ağızlarını her açtıklarında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyorlar. Ülkemizin geçtiğimiz yıl saman miktarı 23,7 milyon ton. İhracat gelirimiz de 14 milyon dolardır. İthalat dedikleri saman 428 bin dolar karşılığına denk gelen 1953 tondur. Biz hayatımız boyunca siyasete hizmette, icraatta yarış vesilesi olarak gördük. Bu anlayışla eğitimde ülkemize 324 bin yeni derslik kazandırdık. Sporda 3 bin 750 yeni tesis, sağlıkta 3605 sağlık tesisi kazandırdık, ulaştırmada 22 bin kilometre bölünmüş yol diyoruz. Toplu konutta 900 bin yeni konut, orman varlığımızı 1,9 milyon hektar arttırdık diyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardık diyoruz. buna karşılık muhalefet ne diyor? Tek parti zulmü dışında sayabilecekleri işleri yok. Hiç değilse vizyon, proje, program olarak söyleyebildikleri bir şey var mı? Hiçbir somut, ayakları yere basan, uygulanabilir, sürdürülebilir, hesabı kitabı yapılmış proje veya politikaları yok.

"DEMEK Kİ KENDİLERİ YETKİ SAHİBİ OLSALAR BU TERÖRİST DESTEKÇİSİNİ HEMEN SERBEST BIRAKACAKLAR"

Kendi içlerindeki taciz, tecavüz, şantaj, hırsızlık işlerini örtmekten bu konulara sıra gelmedikleri anlaşılıyor. Türkiye aleyhinde alınan her kararı savunma görevini üstleniyor. AİHM ülkemizle ilgili davada kendi hukuki süreçlerinde İspanya ve İtalya'daki verdiği kararlara aykırı bir tutum sergiledi. Biz de hukuki değil, siyasi saiklerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Demek ki kendileri yetki sahibi olsalar bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kim? İddianameye göre 37 adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 295 hırsızlık, 15 yağma, 308 işyeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk Bayrağı'nı yakma ve Atatürk'ü Koruma Kanuna muhalefet suçunun işlendiği 6-8 olaylarının baş sorumlusu. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürüsünüz' diyene ses çıkaramamışlardır. Şehirlerimizi yakıp yıkanlara aydınlanmacılar, darbecilere mağdurlar diyen yine bunlardır. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Önümüzdeki yıllarda köklü bir muhalefet reformunu hayata geçireceğine inanıyorum.