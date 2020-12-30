Son dakika: CHP ve İYİ Parti neden "Demirtaş bırakılsın" diyor? A Haber'de çarpıcı açıklamalar: Kemal Kılıçdaroğlu 'tıpış tıpış' Avrupa'nın arkasına takılmış
Son dakika haberi... CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. CHP'li vekillerin Demirtaş ziyaretini, Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun, "AİHM'in demirtaş kararı uygulansın" açıklamaları ne anlama geliyor? CHP Demirtaş'a neden tahliye istiyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu skandal "AİHM'in Demirtaş kararını tıpış tıpış uygulayacaklar" açıklamasını neden yaptı? Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç ve siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları:
BU TARİHİ NOT EDELİM
Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç: 29 Aralık 2020 tarihini bir kenara muhakkak not edelim. Dün CHP ile bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki bütün gelişmeleri ortaya çıkaran güneşi balçıkla sıvamaya çalıştılar yapamadılar hepsi dün apaçık ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU AVRUPA'NIN ETKİ AJANI GİBİ
Kemal Kılıçdaroğlu basın toplantısı yapıyor. Avrupa'nın bir etki ajanı gibi Avrupa'dan aldığı suflelerle siyaset yaptığını aziz milletimiz biliyordu. Dün Selahattin Demirtaş yani Kobani olayları nedeniyle bir katil, binlerce binalar hasara uğramış, insanlarımız şehit olmuş bu insanın mahkemesi devam ederken bir milli bir parti hareketi beklenirken Avrupa'nın sesi olarak bir açıklama yapıyor diyor ki "Selahattin Demirtaş bırakılsın" aynı dakikada Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin alan iki CHP milletvekili Demirtaş'ı yani bir teröristi hapishanede ziyaret ediyor, mesaj veriyor.
CHP VE HDP İÇ İÇE GEÇMİŞTİR
Bu ne demektir? Şunu açıkça ortaya koyalım artık HDP ve CHP iç içe geçmiştir. CHP'nin yönetimi uzun zamandan beri arka kapılarda gizli kapıların arkasında yaptıkları görüşmeler apaçık ortaya çıkmıştır. Henüz gizli bir anayasa hazırladılar, yerel yönetimler ve PKK'nın HDP'nin istediği bir gizli anayasa onun üzüntüsünü onun sıkıntılarını onun Türkiye üzerinde bıraktığı kara lekeyi ortadan kaldırmadan izah edemeden apaçık CHP – HDP yan yana gelmiştir. O bakımdan 29 Aralık 2020 tarihi artık CHP ile HDP'nin birlikte hareket ettiğini dile getirmiştir.
AZİZ MİLLET BUNUN CEZASINI VERECEKTİR
2021 yılında çok tartışılacak. Kaçamayacaklar. CHP'nin gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Apaçık bunu da gösterdiler. HDP'nin arkasına takılmışlardı. Aziz millet bunun cezasını verecektir.
İYİ PARTİ'DE RAHATSIZLIK
CHP'nin artık HDP'nin içine girdiğini bundan sonra şeffaf olun düşüncesi doğrultusunda CHP'yi HDP sıkıştırmıştır bunun sonuçlarına katlanacaklar. Bu CHP – HDP açısında önemli bir konu bir ikinci parametre CHP'nin yanında bulunan İYİ Parti'nin de dolaylı biçimde partinin birçok milletvekilinin Selahattin Demirtaş'ın terörist olduğunu HDP ile CHP'nin beraberliğinden İYİ Parti'nin rahatsız olduğunu biliyoruz dile getiriyorlar. Ümit Özdağ da bunlardan birisiydi.
KEMAL BEY 'TIPIŞ TIPIŞ' AVRUPA'NIN ARKASINA TAKILMIŞTIR
Bu konuda Kemal Bey'in bir lafı var. "Tıpış tıpış AİHM'in kararına uyacaksınız" diye. Kemal Bey tıpış tıpış AİHM'in bir etki ajanıdır. Avrupa'dan aldığı suflelerle siyaset yapmaktadır. 70 yıldan beri iktidar olamayan CHP'nin neden iktidar olamadığını düşneceği yerde burada kalkmış Avrupa'da siyasi Türkiye'nin iç işlerine müdahale anlamını taşıyan bir hareketin arkasına tıpış tıpış takılmıştır. Tıpış tıpış lafını söylüyor tıpış tıpış Avrupa'nın arkasına takılmasının sonuçları olacaktır.
CHP HDP'Yİ SAHİPLENECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş: 2017-18'den itibaren CHP ile HDP arasında zaten yürüyen iş birliği, güç birliği, ittifak vardı. Ama CHP özellikle İYİ Parti'den dolayı ya da CHP'nin özellikle daha Atatürkçü daha ulusalcı kesimlerini ürkütmeme adına bu iş birliğini biraz kamuoyunun gözünden ya da kendi tabanından farklı söylemlerle kaçırmaya çalışıyor. Biraz meseleyi perdelemek istiyorlardı ama en nihayetinde özellikle yerel seçimlerden itibaren HDP çıktı dedi ki bugüne kadar birçok HDP'li siyasetçinin bu açıklamayı yaptığını biliyoruz "Biz sizinle uzun süredir hem genel hem yerel seçimlerde güç birliği yaptık artık kamuoyu önünde bizi sahiplenmeniz gerekir. Eğer sahiplenmezseniz yerel seçimlerde Millet İttifakı'na verdiğimiz desteği sorgularız". Tehditvari söylem de kullandılar. CHP hem kadro olarak hem de siyasal söylem olarak bu HDP ile ittifaka hazırlandı. HDP'yi açıktan sahiplenecek şekilde CHP de dönüştürüldü.