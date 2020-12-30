CHP HDP'Yİ SAHİPLENECEK ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Siyaset bilimci Doç. Dr. Nebi Miş: 2017-18'den itibaren CHP ile HDP arasında zaten yürüyen iş birliği, güç birliği, ittifak vardı. Ama CHP özellikle İYİ Parti'den dolayı ya da CHP'nin özellikle daha Atatürkçü daha ulusalcı kesimlerini ürkütmeme adına bu iş birliğini biraz kamuoyunun gözünden ya da kendi tabanından farklı söylemlerle kaçırmaya çalışıyor. Biraz meseleyi perdelemek istiyorlardı ama en nihayetinde özellikle yerel seçimlerden itibaren HDP çıktı dedi ki bugüne kadar birçok HDP'li siyasetçinin bu açıklamayı yaptığını biliyoruz "Biz sizinle uzun süredir hem genel hem yerel seçimlerde güç birliği yaptık artık kamuoyu önünde bizi sahiplenmeniz gerekir. Eğer sahiplenmezseniz yerel seçimlerde Millet İttifakı'na verdiğimiz desteği sorgularız". Tehditvari söylem de kullandılar. CHP hem kadro olarak hem de siyasal söylem olarak bu HDP ile ittifaka hazırlandı. HDP'yi açıktan sahiplenecek şekilde CHP de dönüştürüldü.