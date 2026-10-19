Kuriş soruşturmasında dikkat çeken FETÖ detayı! Kuyumcunun kasasından F serisi dolarlar çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınırken Amasya'daki bir kuyumcunun çelik kasasında, FETÖ soruşturmalarında da gündeme gelen F serisi 5 adet 1 dolarlık banknot ele geçirildi. Şüphelinin banknotları müşterilerden aldığını öne sürdüğü öğrenilirken soruşturmada kayıt dışı para trafiği ve FETÖ bağlantısına ilişkin iddialar da mercek altına alındı.