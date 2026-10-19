Isparta'da İHH ekibi kanyonda mahsur kaldı! 1 ölü, 10 kişi için kurtarma seferberliği

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gruptaki 3 kişi kurtarılırken kanyonda mahsur kalan 10 kişinin yerinin tespit edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Gece olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen tahliye çalışmalarının yeniden başlatıldı 115 personelin görev aldığı bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.