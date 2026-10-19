-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Isparta'da İHH ekibi kanyonda mahsur kaldı! 1 ölü, 10 kişi için kurtarma seferberliği
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Isparta'da İHH ekibi kanyonda mahsur kaldı! 1 ölü, 10 kişi için kurtarma seferberliği

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da eğitim sırasında mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Gruptaki 3 kişi kurtarılırken kanyonda mahsur kalan 10 kişinin yerinin tespit edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Gece olumsuz koşullar nedeniyle ara verilen tahliye çalışmalarının yeniden başlatıldı 115 personelin görev aldığı bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı yumurta ticareti operasyonu! 36 şüpheli gözaltında
Sonraki Video
İstanbul merkezli 14 ilde yasa dışı yumurta ticareti operasyonu! 36 şüpheli gözaltında
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar