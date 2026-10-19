Başkan Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: "Bizimle uğraşmaya devam edecekler"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde muhtarlarla bir araya geldi. Türkiye'nin çevresindeki çatışmalara dikkat çeken Erdoğan, "Büyük milletlerin imtihanı da büyük olur" diyerek ülkenin bölgesel krizlerden uzak tutulduğunu vurguladı. Suriye'deki gelişmelere ve İsrail'in bölgedeki faaliyetlerine değinen Erdoğan, Türkiye'yi hedef alan girişimlere karşı kararlılık mesajı vererek, "Bizimle uğraşmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.