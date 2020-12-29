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CHP - HDP ittifakı resmileşiyor mu? Neden Demirtaş serbest bırakılsın diyorlar? A Haber'de flaş açıklamalar: Yan yana değil kol kola yürüyorlar

A Haber
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Giriş: 29.12.2020 15:12
Güncelleme:29.12.2020 15:20
Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti ve CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in Demirtaş kararı uygulanmalı ve  Demirtaş serbest bırakılmalı dediler. Başkan Erdoğan da dün yaptığı açıklamada muhalefete kalsa serbest bırakmışlardı diyerek tepki gösterdi. Muhalefet Demirtaş'ın neden serbest kalmasını istiyor? HDP'nin Millet İttifakı oraklığı resmileşiyor mu? Diğer taraftan CHP'de taciz iddiaları devam ediyor ancak genel merkez bu iddialar karşısında hala sessiz ve "gündem değiştirmeye yönelik iddialar" diyerek kaçamak cevap veriyor. CHP'deki taciz iddialarını kimler örtüyor? Kılıçdaroğlu skandallarla ile ilgii neden konuşmuyor? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Terör soruşturmalarından cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi için yapılan çağrılara İYİ Parti ve CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu AİHM'in Demirtaş kararı uygulanmalı ve Demirtaş serbest bırakılmalı dediler. Başkan Erdoğan da dün yaptığı açıklamada muhalefete kalsa serbest bırakmışlardı diyerek tepki gösterdi. Muhalefet Demirtaş'ın neden serbest kalmasını istiyor? HDP'nin Millet İttifakı oraklığı resmileşiyor mu? Diğer taraftan CHP'de taciz iddiaları devam ediyor ancak genel merkez bu iddialar karşısında hala sessiz ve "gündem değiştirmeye yönelik iddialar" diyerek kaçamak cevap veriyor. CHP'deki taciz iddialarını kimler örtüyor? Kılıçdaroğlu skandallarla ile ilgii neden konuşmuyor? İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar ve İletişimci-Yazar Ali Saydam A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

YILLARDIR AYNI ŞARKIYI SÖYLÜYORLAR

İletişimci-Yazar Ali Saydam: Birkaç nedeni olduğunu düşünebiliriz. Birincisi bir ittifak içindeler HDP ile ve de müttefiklerini korumak durumundalar. İkincisi Avrupa Birliği ve diğer Batı'lı güçlerle iş birliği içindeler. Aşağı yukarı yıllardır aynı şarkıyı söylüyorlar. Batı ne söylüyorsa onu söylüyorlar.

BAŞINA DERT OLACAKTIR

Bu kadarı beklenmiyor olabilir. CHP tabanı CHP'nin şu anki yönetiminin HDP'ye bu kadar sahip çıkmasını ne kadar hoş karşılıyor araştırmalar bunun pek de hoş karşılanmadığını gösteriyor. Fakat uzun vadede Türkiye'nin temel problemlerinden biri olan terörle mücadelede CHP'nin aldığı bu pozisyon onun başına bir dert olacaktır diye düşünüyorum.

HDP İLE İTTİFAK RESMİLEŞİYOR MU?

Buna cesaret edebileceklerini zannetmiyorum. CHP'nin tabanının böyle bir PKK ile bu kadar iç içe olan bir partiyle böyle bir organik bağ içinde olmasını CHP yönetimine bırakmayacağını ve bunu affetmeyeceğini düşünüyorum. Bu kadar ileri gidemezler.

YAN YANA DEĞİL KOL KOLA YÜRÜYORLAR

İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar: Bu ortaklığın resmileşmesi veya perde arkasında yürütülmesi veya yönetilmesi konusu çok da fazla Millet İttifakı'nın istediği gibi gelişmiyor. Bir önceki seçimlerde HDP'yi gizlediler. Ama ondan sonra o kadar olay meydana geldi ki İYİ Parti ile CHP'nin HDP ile ilişkileri bütün bu olayı deşifre etti. Herkes HDP'nin İYİ Parti ile CHP ile yan yana yürümeyi de bırakın kol kola girdiğini çok net bir şekilde biliyor. Bunu CHP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerinde de bu ilişkiyi çok net bir şekilde görebiliyoruz.

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