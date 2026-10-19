Müge Anlı'da Mehmet Çabuk cinayetinde yeni gelişme: Cesedi bahçede bulundu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mehmet Çabuk'un kaybolmasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Osmaniye'nin Akyar Mahallesi'nde İbrahim Ozan Düzgün'ün ailesine ait evin bahçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında, beton zeminin yaklaşık 2,5 metre altında insan kemikleri bulundu. Müge Anlı, kemiklerin Mehmet Çabuk'a ait olduğunu belirtirken gözaltındaki İlknur Düzgün ile Selma Düzgün'ün Osmaniye Adliyesi'ne sevk edildiğini açıkladı.