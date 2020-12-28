HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş "Serbest bırakılmalı" kararı üzerinden birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Demirtaş'a destek konusunda muhalefete ''cesur olun'' diye seslenen Sancar ''Artık mış gibi yapmayalım'' ifadesini kullandı. A Haber spikeri Erkan Tan, canlı yayında tepki gösterdi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş "Serbest bırakılmalı" kararı üzerinden birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Demirtaş'a destek konusunda muhalefete ''cesur olun'' diye seslenen Sancar ''Artık mış gibi yapmayalım'' ifadesini kullandı. A Haber spikeri Erkan Tan, canlı yayında tepki gösterdi.

MALUMUN İLAMI

A Haber spikeri Erkan Tan, "Malumun ilamı. Kimin eli kimin cebinde biliyorsunuz zaten. Yerel seçimlerde de bal gibi buz gibi ittifak yaptılar. Meral Akşener'in peşine takılan Türk milliyetçisiyiz ülkücüyüz biz diyen o kardeşlerimiz şu anda terörist sevicilerle bir ve beraber oldular. Onların adaylarının kazanmasını sağladılar." İfadelerini kullandı.