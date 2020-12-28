Uğur Mumcu'nun ağabeyi Avukat Ceyhan Mumcu'dan AİHM, CHP ve İYİ Parti'ye Selahattin Demirtaş tepkisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) tepki çeken Selahattin Demirtaş kararını A Haber'e değerlendiren gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu, kararın siyasi ve hukuki temelden yoksun olduğunu, terör örgütü PKK’ya dolaylı yoldan destek anlamı taşıdığını dile getirdi. Ceyhan Mumcu, AİHM kararının bir an önce uygulanmasını isteyen muhalefete de çok sert sözlerle tepki gösterdi. AİHM’in kararına destek veren İYİ Parti ve CHP’yi de bombardımana tutan Ceyhan Mumcu, “Halk bunları bir kenara not etti” mesajını verdi.

27 yıl önce suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu'nun ağabeyi avukat Ceyhan Mumcu AİHM kararını A Haber'e değerlendirdi.



"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ DESTEK DEĞİL DE NEDİR?"

Ceyhan Mumcu, "Bu karardan çıkacak en önemli sonuç terör örgütüne eleman toplayan bir partinin genel başkanının derhal tahliyesi onun bu tarz faaliyetlerine devamına imkan sağlayan bir karar oluşması terör örgütünü destek değil de nedir yani." eleştirisini yöneltti.



"CİDDİYETTEN YOKSUNDUR..."

Mumcu, "Efendim Demirtaş cumhurbaşkanı seçiminde destek vermedi o yüzden oluyor falan gibi illiyetten uzak sebep sonuç ilişkisinden uzak yorumlar ciddiyetten yoksundur" dedi.

Avukat Ceyhan Mumcu, kararın siyasi ve hukuki temelden yoksun olduğunu dile getirdi.

"AİHM'İN KARARININ HUKUKİ BAKIMDAN DEĞERİ YOK"

Ceyhan Mumcu, "Henüz mahkemeleri sonuçlanmamış gerekçeli hükümleri ortaya çıkmamış kararlarda devreye girerek adeta mahkemeleri işlevsiz hale getirme çabası tamamen bir siyasi müdahaleciliktir. Ölçülük ilkesine aykırıdır hukuki bakımdan değeri olmayan karar oluşmuştur." şeklinde konuştu.



CHP VE İYİ PARTİ'YE SELAHATTİN DEMİRTAŞ TEPKİSİ

Mumcu'nun hedefinde, kararın bir an önce uygulanması gerektiğini savunan CHP, İYİ Parti ve HDP de vardı. Muhalefeti terör örgütlerini kollayıcılıkla suçladı.

Ceyhan Mumcu, "Sırf iktidarı sıkıştırma vesilesi olur mu? diye yapılan destek çabaları zannediyorum. Türk milleti tarafından hoş karşılanmıyordur. Seçmen kitlesi bunu bir tarafa not etmiştir. 'Siz bizim evladımızın canını alan terör örgütlerini koruyucu ve kollayıcı işler gördünüz eylem ve işlemlerde bulundunuz' bunun hesabını soracaktır" açıklamasını yaptı.