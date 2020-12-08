08 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Kılıçdaroğlu parti içindeki tacizlere neden sessiz? Skandallar suni gündemle mi örtülüyor?

CHP'li Kılıçdaroğlu parti içindeki tacizlere neden sessiz? Skandallar suni gündemle mi örtülüyor?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.12.2020 16:51
Güncelleme:08.12.2020 16:57
CHP'de patlak veren taciz skandalları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Her gün bir yeni olay ortaya çıkarken CHP üst yönetimindeki hem de parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki sessizlik devam ediyor. Peki CHP neden sessiz? A Haber'de Banu El'e konuk olan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı açıkladı.

Şebnem Bursalı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CHP gündemki taciz olaylarıyla ilgili ya susmayı tercih ediyor ya da yalanlarla tarruza geçmeyi tercih ediyorlar. Bunun amacı belli aslında sessiz kalmak bir yerde kabullenmek anlamına gelir.

CHP'de birbiri ardına çıkan taciz-tecavüz olaylarının hiçbirini gazeteciler ortaya atmadı. Bunu tamamen yaşayan CHP'li kadınlar tarafından ortaya atılan iddialar.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun suskunluğu milyonlarca kadını rahatsız ediyor.
Ülke yönetmeye aday bir siyasi bir partinin en üst düzey temsilcilerinin kendi evlerinin içi partilerinin içinde bunu yapıyor olması "acaba yarın iktidara gelseler daha fazla neler yaparlar?" sorusunu akla getiriyor maalesef.

Tacizde bulunan CHP'lilere hiçbir şey yapılmadı. Sanki kadınlar suçluymuş gibi fatura onlara kesildi.

2 haftadır somut delillerle yargının da olaya el atmasıyla ispatlanan pek çok olay var. Kadın haklarını savunmakta bu kadar samimilerse kendi parti içine bakıcaklar. Ama bunun yerine gündemi saptırmak için, tank palet fabrikasının satılmasından tutun da her tür konuda olmayan şeyleri gündeme getirmeye çalışıyorlar.

Kılıçdaroğlu tacizlere neden sessiz?
Kılıçdaroğlu tacizlere neden sessiz?
Aşı olmayana yaptırım uygulanacak mı?
Aşı olmayana yaptırım uygulanacak mı?
Yılanın kuyruğuna yaklaşıldı”
"Yılanın kuyruğuna yaklaşıldı”
O ilimizde ürküten tablo: Salgının zirvesindeyiz
O ilimizde ürküten tablo: Salgının zirvesindeyiz
108 gün sonra görevine döndü
108 gün sonra görevine döndü
Türk komandoları sokakları inletti!
Türk komandoları sokakları inletti!
A Haber muhabiri Çin'e giden trende
A Haber muhabiri Çin'e giden trende
Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor
"Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor"
Kılıçdaroğlu aday olur mu?
Kılıçdaroğlu aday olur mu?
Türkiye'den Matematik ve Fen'de büyük atılım!
Türkiye'den Matematik ve Fen'de büyük atılım!
Libya'da gizli pazarlık ifşa oldu!
Libya'da gizli pazarlık ifşa oldu!
Halk TV'de CHP-PKK krizi
Halk TV'de CHP-PKK krizi
Daha Fazla Video Göster