Kılıçdaroğlu tacizlere neden sessiz?

CHP'de patlak veren taciz skandalları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Her gün bir yeni olay ortaya çıkarken CHP üst yönetimindeki hem de parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndaki sessizlik devam ediyor. Peki CHP neden sessiz? A Haber'de Banu El'e konuk olan ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı açıkladı.

Şebnem Bursalı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

CHP gündemki taciz olaylarıyla ilgili ya susmayı tercih ediyor ya da yalanlarla tarruza geçmeyi tercih ediyorlar. Bunun amacı belli aslında sessiz kalmak bir yerde kabullenmek anlamına gelir.

CHP'de birbiri ardına çıkan taciz-tecavüz olaylarının hiçbirini gazeteciler ortaya atmadı. Bunu tamamen yaşayan CHP'li kadınlar tarafından ortaya atılan iddialar.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun suskunluğu milyonlarca kadını rahatsız ediyor.

Ülke yönetmeye aday bir siyasi bir partinin en üst düzey temsilcilerinin kendi evlerinin içi partilerinin içinde bunu yapıyor olması "acaba yarın iktidara gelseler daha fazla neler yaparlar?" sorusunu akla getiriyor maalesef.

Tacizde bulunan CHP'lilere hiçbir şey yapılmadı. Sanki kadınlar suçluymuş gibi fatura onlara kesildi.

2 haftadır somut delillerle yargının da olaya el atmasıyla ispatlanan pek çok olay var. Kadın haklarını savunmakta bu kadar samimilerse kendi parti içine bakıcaklar. Ama bunun yerine gündemi saptırmak için, tank palet fabrikasının satılmasından tutun da her tür konuda olmayan şeyleri gündeme getirmeye çalışıyorlar.