Ekonomi Koordinasyon Kurulu sona erdi: Sorunlu fonlar için yasal düzenleme görüşüldü

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 2026 yılının 8. toplantısını tamamladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, sorunlu fonlara ilişkin yasal düzenleme sürecinde gelinen aşama paylaşıldı. Tasfiye süreçlerinin adil, şeffaf ve hukuki güvence altında yürütülmesini amaçlayan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiği belirtilirken, teklifin yasalaşmasının ardından hak ödemelerinin en kısa sürede başlatılmasının öngörüldüğü bildirildi. Toplantıda ayrıca iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik politikalar ve ödemeler dengesi istatistiklerindeki revizyonların etkileri ele alındı.