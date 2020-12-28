Eski AİHM yargıcı olan CHP’li milletvekilinin Selahattin Demirtaş çelişkisi!

CHP'li isimlerin artık alıştığımız ihanet enstantanelerine bir yenisi eklendi. Eski CHP'li ve AİHM yargıcı Rıza Türmen, terör Avrupa'da olunca 'demokratik ilke'den dem vurdu. Türkiye'de olunca ülkesine yüz çevirerek ihanete varan ifadeler kullandı.

Eski CHP'li isim Rıza Türmen 2009 yılında kaleme aldığı yazısında AİHM'nin, İspanya'nın Bask bölgesinde faaliyet gösteren Herri Batasuna Partisi'ni kapatmasını terör iştiraki sebebiyle tabi karşılamıştı. Söz konusu Türkiye düşmanı ve teröristlerle iş birliği açıkça ortada olan Selahattin Demirtaş olunca tarihi bir tornistan gerçekleştiren Türmen, ''derhal serbest bırakılsın'' dedi. İşte eski CHP'li AİHM yargıcı Rıza Türmen'in büyük çelişkisi.

Rıza Türmen 2009 yılındaki köşe yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Herri Batasuna Partisi'nin Bask bölgesindeki terörist örgütlerle ilişkisi nedeniyle kapatılmasını AİHM, sözleşmeye uygun buldu, karar kesinleşti. AİHM, Herri Batasuna Partisi'ni kapatan İspanyol Yüksek Mahkemesi'nin kararını incelerken şu hususları göz önünde bulunduruyor.

Partinin kapatılmasına yol açan kanıtları iki grupta topluyor. Bir; toplumsal çatışma ortamı yaratan ve bir terörist örgüt olan ETA'yı destekleyen beyan ve eylemler.

AİHM özellikle İspanyol Yüksek Mahkemesi kararındaki şu örneklere yer veriyor:

Batasuna Partisi'nin düzenlediği bir gösteride "mücadele tek yoldur" "yaşasın silahlı ETA" gibi sloganlar; Batasuna Partisi'nin yerel meclisteki bir temsilcisinin bir gazeteye verdiği mülakatta "ETA bir kapris yüzünden silahlı mücadeleye başvurmuyor. Devlete karşı bütün araçları kullanmak gerektiği için başvuruyor" demesi; bir Batasuna partisi üyesinin ETA'yı destekleyen bir gösteriye katılması; Batasuna partisi yönetimindeki kentlerde ETA teröristlerinin 'fahri hemşeri' olarak ilan edilmesi.

AİHM'ye göre, bütün bunlar birlikte ele alındığında, partinin şiddeti desteklediği ve terörizmle ilişkili kişileri övdüğü sonucu ortaya çıkıyor. Kaldı ki, Batasuna Partisi'nin liderleri ve üyeleri eylem ve beyanlarında kuvvete başvurmayı dışlamamakta. Bu kanıtların tümü, Batasuna Partisi'nin İspanyol Anayasası'ndaki demokratik ilkelere ters düştüğünü gösteriyor.

AİHM ayrıca, İspanyol Yüksek Mahkemesi'nin ayrıntılı bir incelemeden sonra, Batasuna Partisi ile ETA arasında ilişki bulunduğu sonucuna vardığını, bunu yaparken uluslararası alanda terörizmle ilgili kaygıları göz önünde bulundurduğunu belirtiyor.

Bu nedenlerle AİHM, sözleşmenin siyasal parti kurma özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin ihlal edilmediği sonucuna varıyor.

SÖZ KONUSU DEMİRTAŞ OLUNCA 'TERÖR HASSASİYETİ' YOK OLDU!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen, onlarca sivil vatandaşımızın katili olan Selahattin Demirtaş söz konusu olunca CHP'li eski vekil Rıza Türmen'in 'ilkeleri' yok oldu ve şu açıklamalarda bulundu:

''Sözleşmenin 46. Maddesi gereğince; AİHM kararları kesin ve bağlayıcı. Devletler AİHM kararlarını uygulamakla yükümlü. Kararın nasıl uygulanacağını AİHM kararında belirtiyor. Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalıdır!''