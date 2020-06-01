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Son dakika: CHP kurultaya gidiyor! Muharrem İnce aday olacak mı? İşte yanıtı |Video

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Giriş: 01.06.2020 18:35
Güncelleme:01.06.2020 18:35
Siyasette koronavirüs molası sona erdi. 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan CHP 37. Olağan Kurultayı ne zaman yapılacak? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Yönetim Kurulu ile bir toplantı gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Eylül-Ekim ayları arasında yapılması planlanıyordu bu tarihin salgının seyrinin zayıflaması nedeniyle öne çekilmesi bekleniyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Kılıçdaroğlu'nun 10'nuncu kurultayı olacak. Şu ana kadar Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na rakip çıkacağını ve genel başkanlık için aday adayı olduğunu açıkladı. Haluk Pekşen'in de aday adaylığını açıklaması bekleniyor. Peki Muharrem İnce aday olacak mı? Kılıçdaroğlu'nun karşısına yeniden rakip çıkacak mı? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş kulislerdeki bilgiyi canlı yayında aktardı.
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