Son dakika: Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı.



