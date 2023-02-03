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Son dakika: Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı

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Giriş: 03.02.2023 00:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 3 Ocak 2023 Cuma günkü atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı.


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