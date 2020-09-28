Son dakika haberi... Ermenistan’ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan – Ermenistan sınırında geriliminin perde arkası ne? Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırıları ne anlama geliyor? Eski Bakan Bülent Akarcalı, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Akarcalı, olanların bir numaralı suçlusunun Fransa olduğunu vurgulayarak, "Fransa’nın dış politikası ihanete dayalıdır, rezildir, ahlaksızdır" ifadelerini kullandı. Akarcalı, "Azerbaycan güçlü ordusuyla Türkiye’nin tam desteğiyle yalnız Karabağ’ın tümünü geri almak değil, bir kısım Ermeni topraklarını da alacaktır" şeklinde konuştu.

Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var? Azerbaycan – Ermenistan sınırında geriliminin perde arkası ne? Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırıları ne anlama geliyor? Eski Bakan Bülent Akarcalı, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

BİR NUMARALI SUÇLU FRANSA'DIR

Bunun arkasındaki Ermenistan'ı başından beri şımartan ASALA'yı kurdurtan Türkiye'ye 20-30 yıldır düşmanlığını besleyen, Sarkozy ve Macron denilen palyaçoyla bunu açık açık ortaya koyan Fransa'dır. Bir numaralı suçlu Fransa'dır. Fransa'nın dış politikası ihanete dayalıdır, rezildir, ahlaksızdır. Çok açık söylüyorum birebir söylüyorum. En son Macron'a gönderdiğim mektupta da bunu belirttim.

YALNIZ KARABAĞ DEĞİL BİR KISIM ERMENİ TOPRAKLARINI DA ALACAKTIR

Azerbaycan'ın Karabağ'ı kurtarması için çıkmış olan çok büyük bir fırsattır. Allah Ermenilerin ayağına dolaştırdı yaptıkları hücumları, yaptıkları saldırıları ve katliamları. Şu anda Azerbaycan güçlü ordusuyla Türkiye'nin tam desteğiyle yalnız Karabağ'ın tümünü geri almak değil, bir kısım Ermeni topraklarını da alacaktır. Ondan sonra masaya oturacaktır. O masada da 30 yıl Ermeni işgali ile sömürülmüş Karabağ'ın tazminatını çatır çatır almak isteyecektir. Nasıl ki Nazi'lerden Almanlardan tazminat alındıysa Ermenilerden de aynı şekilde alınacak. Çünkü Ermenistan devleti faşist bir devlettir.

CHP'NİN YAKLAŞIMI ANLAŞILMAZ

Dış politikamızda maalesef CHP'nin yaklaşımı anlaşılmaz bir şekildedir. Bana göre CHP gittikçe DHP'leşiyor. CHP'yi yok diye varsayarak devlet politikalarına devam etmelidir. Bence CHP'nin devrede olmaması daha sakin olarak kararlar alınmasına yardımcı olur.