İstanbul'da hava nasıl olacak? Adil Tek açıkladı: Bu hafta yağış var mı?

İstanbul'da yağışlı hava yerini parçalı ve az bulutlu havaya bıraktı. Yeni haftada kentte yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz saatlerinde 22-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerin hava durumunu değerlendirirken cumartesiye kadar yağış görünmediğini söyledi. İstanbul'daki son hava durumunu A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman İlhan Tanrıöver takip etti.