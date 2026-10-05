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İstanbul'da hava nasıl olacak? Adil Tek açıkladı: Bu hafta yağış var mı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da hava nasıl olacak? Adil Tek açıkladı: Bu hafta yağış var mı?

İstanbul'da yağışlı hava yerini parçalı ve az bulutlu havaya bıraktı. Yeni haftada kentte yağış beklenmezken sıcaklıkların gündüz saatlerinde 22-24 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında önümüzdeki günlerin hava durumunu değerlendirirken cumartesiye kadar yağış görünmediğini söyledi. İstanbul'daki son hava durumunu A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz ve kameraman İlhan Tanrıöver takip etti.

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