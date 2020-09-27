Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev A Haber'e konuştu: Artık yeter

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev Ermenistan'ın hukuk tanımaz saldırıları sonrası yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Haciyev, Ermenistan'ın işgal girişimleri sonrası "Artık yeter. Ermenistan'ın bu yaptıkları sonrası savaş dahil her türlü ihtimali göze aldık" ifadelerini kullandı. Haciyev, Ermenistan'ın bu tür provokasyonları sürekli yaptığını söyledi ve dünyayı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet etti. Öte yandan Haciyev, Başkan Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olmasından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduklarını da söyledi. İşte Haciyev'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar ve sınır hattında yaşanan son dakika gelişmelerin detayları...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev Ermenistan'ın hukuk tanımaz saldırıları sonrası yaşanan son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

AZERBAYCAN'DAN DÜNYAYA ÇAĞRI: ARTIK YETER!

Haciyev, Ermenistan'ın işgal girişimleri sonrası "Artık yeter. Ermenistan'ın bu yaptıkları sonrası savaş dahil her türlü ihtimali göze aldık" ifadelerini kullandı. Haciyev, Ermenistan'ın bu tür provokasyonları sürekli yaptığını söyledi ve dünyayı Azerbaycan'ın yanında olmaya davet etti.

Öte yandan Haciyev, Başkan Erdoğan ve Türk halkının Azerbaycan'ın yanında olmasından dolayı büyük mutluluk ve onur duyduklarını da söyledi. İşte Haciyev'in A Haber canlı yayınında yaptığı o açıklamalar ve sınır hattında yaşanan son dakika gelişmelerin detayları...

Hacviyev: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesajından ve ülkemize desteğinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Erdoğan'ın mesajından Azerbaycan mutlu oldu. Kardeş Türkiye'nin yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Hikmet Haciyev sınır hattındaki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Dünyanın Ermenistan'ı kınaması gerek. Ermenistan askerlerinin Azerbaycan topraklarında ne işi var? Biz bu olayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıma gibi bir niyetimiz yok. Buradan çıkan kararlar bir tavsiye kararları daha önce çıkan kararları uygulasınlar.

Sivil insanlarımız arasında hayatını kaybedenler var. Artık işgal edilen topraklarımızdan çekilmemeliler.

Tüm dünyaya Azerbaycan'ın yanında yer alma çağrısı yapıyoruz.

6 KÖY ERMENİ İŞGALİNDEN KURTARILDI

Öte yandan Haciyev, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan "Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığı" açıklamasını A Haber ekranlarında teyit etti.